Vluchtelingen opgevangen in hartje Losser: ‘Hoe bizar kan het zijn?’

„Het is vandaag (maandag, red.) precies 77 jaar geleden dat Losser bevrijd werd door de geallieerden. Dat we hier binnenkort oorlogsvluchtelingen op gaan vangen: hoe bizar kan het zijn?” Het zijn de veelzeggende woorden van loco-burgemeester Harry Nijhuis van de gemeente Losser. De laatste weken is er hard gewerkt om het voormalige hotel in het centrum van Losser helemaal klaar te maken voor de komst van Oekraïense vluchtelingen, die vanwege de oorlog in hun land op de vlucht zijn geslagen.