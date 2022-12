Vluchtelingen verblijven langer op Aloysiuslocatie in Losser: ‘Groep heeft hier zijn draai gevonden’

De opvang in de Aloysiuslocatie stond oorspronkelijk gepland tot eind januari. Dan zou de groep van 40 asielzoekers verhuizen naar de locatie in Noord Deurningen. Het is de gemeente Dinkelland echter niet gelukt om deze opvanglocatie te realiseren omdat het COA niet wilde investeren in de inrichting voor slechts een paar maand en een beperkte omvang. Daarom is besloten de opvang in Losser te verlengen tot 1 april 2023.