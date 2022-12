Voorlopig nog geen schaatspret op natuurijsbaan in Losser: ‘Hoop het nog steeds, maar kans is kleiner geworden’

Met man en macht wordt er gewerkt om de baan klaar te maken voor gebruik. De pomp, die grondwater op de skeelerbaan laat lopen, werkt echter niet naar behoren. Waar alles normaal gesproken na 24 uur onder water stond, lukt dat dit jaar niet. Johnny uit het Broek, bestuurslid van IJsclub Losser, baalt. „Het water staat niet hoog genoeg en de kwaliteit van het ijs is niet geweldig.”

Aangezien de pompinstallatie er langer over doet dan voorgaande jaren, is de baan niet goed bevroren. De vrijwilligers hebben besloten de pomp uit te zetten. Uit het Broek: „Als we die door laten lopen, vriest het niet goed aan. Op dit moment zitten er op sommige plekken nog wakken. En langs de rand van de baan staat geen water, maar dat is niet anders. Daar gaan we met de vrijwilligers nog water overheen sproeien.”

Geduld

Uit het Broek liet maandag weten dat hij er stiekem op hoopt woensdag open te gaan, maar hij verwacht dat hij met zijn voorspelling iets te optimistisch is geweest. „Ik hoop het nog steeds, maar de kans is kleiner geworden. We moeten geduldig zijn.”

Groene vlag

Wanneer de poorten van de baan geopend worden, gaat de groene vlag uit bij de Martinustoren. Traditioneel hét teken dat er weer geschaatst kan worden op natuurijs. Uiteraard meldt de IJsclub Losser het ook op de website, wanneer het zo ver is. Uit het Broek: „Waar we normaal alleen afhankelijk waren van de weergoden, zijn we dat dit jaar helaas ook van andere factoren.”