Voorstel tot versnelling kwaliteitsimpulsen Glane en Beuningen haalt het niet, wél 200.000 euro extra voor versnelde woningbouw in gemeente Losser

Zo kwam boek over steenfa­brie­ken in en rond Losser tot stand: ‘Elke regel is twee uur werk’

LOSSER - „Elke regel is twee uur werk, dus reken maar uit. Samen met Jan Ensing heb ik er wel vijf jaar aan gewerkt.” Amateurhistoricus Jan Poorthuis groeide als jonge knaap op naast steenfabriek Werklust, dus kon het haast niet anders of er moest een boek komen over de baksteenfabriekjes in en rond Losser. Vanaf vrijdag ligt dit fraaie door Ingrid Ensing vormgegeven boekwerk in de winkel.

15 november