Vrieskou zorgt voor stille hoop bij IJsclub Losser, maar voorbereiding verloopt niet vlekkeloos: ‘Te weinig water en oorzaak weten we niet precies’

Beuningen als superieure koploper het winterre­ces in, klootschie­ters van Lattrop Breklen­kamp doen goede zaken

BEUNINGEN - Op een winterse ochtend werd zondag de laatste speelronde voor het winterreces afgewerkt op de klootschietbanen in de regio. Beuningen blijft met een grote voorsprong op de concurrenten koploper in de Hoofdklasse, Lattrop Breklenkamp boekte in Klasse 1 een nuttige overwinning op Vooruitzicht.

12 december