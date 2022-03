Vrijwilligers gezocht die Oekraïense vluchtelingen wegwijs maken in Losser: ‘Onze inwoners staan klaar’

De Losserse stichting werd door de gemeente Losser benaderd om vrijwilligers te werven en te begeleiden, om zo de gewenste hulp te kunnen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvanglocaties

Er zijn de komende tijd een groot aantal vrijwilligers nodig. Losser gaat zo’n vijftig vluchtelingen opvangen in het voormalige hotel Marktzicht aan het Martinusplein, middenin het dorp. Omwonenden van de locatie werden hier vorige week over ingelicht. De afgelopen weken werden gebruikt om van Marktzicht een schone en veilige opvanglocatie te maken. Eerder werd al bekend dat Losser acht vluchtelingen gaat opvangen in een woning aan de Irisstraat. Wanneer de mensen uit Oekraïners precies in Losser aankomen is nog onbekend.

Quote Mooi om te zien dat onze inwoners klaarstaan om anderen te helpen Gerrit Jan Kok, waarnemend burgemeester in Losser

„De mensen uit Oekraïne zullen hier gewoon wonen, werken en naar school gaan. We hopen van harte dat ze hier hun leven weer kunnen opbouwen. Voor hoe lang ook. We weten zeker dat de inwoners van de gemeente Losser bereid zijn hen hierbij te helpen”, aldus waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok. In Losser werden al diverse acties opgezet voor de inzameling van geld en goederen. „Mooi om te zien dat onze inwoners klaarstaan om anderen te helpen.”

Aanmelden

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger kan dat doen via de site fundamentlosser.nl of met een mail naar info@fundamentlosser.nl. Twentenaren die iemand in huis willen opnemen, kunnen zich melden via nutwente.nl en mensen die beschikken over hulpgoederen kunnen dit aangeven op twentevooroekraine.nl. De instanties inventariseren wat waar en op welk moment nodig is.