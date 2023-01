Vrijwilligersprijs Losser niet uitgereikt op nieuwjaarsreceptie: ‘Er komt een apart moment’

Verbazing

Vorige week was er echter geen uitreiking van de vrijwilligersprijs, want die is verplaatst naar vrijdagmiddag 3 februari. Tot verbazing en ook irritatie van het CDA, de partij die het initiatief nam de vrijwilligersprijs te laten uitreiken tijdens de nieuwjaarsreceptie. ‘Wij zien de nieuwjaarsreceptie als een prachtig startpunt voor een jaar dat komt en wensen dit juist met zoveel mogelijk vrijwilligers, verenigingen, stichtingen, dorpsraden, ondernemers en overige inwoners te starten’, aldus de partij.

Bewezen

Speciale middag

Wethouder Marian Oosterbroek zegt in een reactie dat de vrijwilligersverkiezing bewust uit de nieuwjaarsreceptie is gehaald. ‘We beleggen voor de vrijwilligers een speciale middag, zodat ze nog meer aandacht krijgen. Zodat we de vrijwilligers die we heel hard nodig hebben nog beter in het zonnetje kunnen zetten. Daaraan is ook behoefte, zo hebben wij meegekregen van de organisaties die veel met vrijwilligers werken. Vandaar dat we dit een keer willen proberen.’