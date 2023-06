Vrouwen aan de macht in De Lutte: ‘We wilden als nachtburgemeester wel wat doen’

Grote stroomsto­ring treft Losser, huizen in bebouwde kom en in buitenge­bied getroffen

Een deel van Losser is maandagavond getroffen door een grote stroomstoring. Het ging om een spontane storing in een elektriciteitshuisje, waarvan de oorzaak bij Enexis nog niet bekend is. Inmiddels is de storing wel weer verholpen.