VVD Losser vraagt aandacht voor gevaarlijke Duitse oversteek

OVERDINKEL/LOSSER - De VVD Losser vraagt aandacht voor de oversteek van een drukke weg bij Overdinkel ter hoogte van de Dreiländersee net over de Duitse grens. Het zicht op de oversteekplek is niet goed.

De Losserse liberalen wijzen op het zonnepark Overdinkel dat vlakbij de plek van de oversteek wordt gerealiseerd. Daar komt onder meer een fietspad en een uitkijktoren. De verwachting is dat dit meer bezoekers trekt. Mensen die fietsen of wandelen richting de Dreiländersee in Duitsland, moeten daar een drukke weg oversteken op een plek waar het zicht niet heel goed is.

Volgens de VVD bestonden er in Duitsland plannen om daar een tunnel te maken voor fietsers en wandelaars. Dat plan is echter van tafel omdat het te duur is, zo is de VVD ter ore gekomen. „Daarmee is volgens ons het initiatief voor een tunnel gestrand.”

Initiatief

De VVD hoopt dat de gemeente Losser het initiatief voor verbetering van de oversteek nieuw leven kan inlazen. De partij denkt daarbij aan bijvoorbeeld een brug zoals die in Delden is aangelegd, of een middengeleider eventueel met verkeerslichten, zodat fietsers en wandelaars de drukke weg in twee keer kunnen oversteken.

Tegelijkertijd wil de partij dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid een bushalte aan te leggen ter hoogte van het oversteekpunt. Dan kunnen mensen met de bus vanuit Gronau en Bentheim naar de omgeving van het zonnepark komen.

Daarvoor moet Losser contact opnemen met de Euregio, vindt de VVD. „Zo kunnen we samenwerking weer opzoeken en een toeristische verbinding maken. Dat komt de veiligheid en het toerisme ten goede.”

Zonnepark

Wat het zonnepark bij Overdinkel betreft, een andere partij Burgerforum wil van de gemeente weten hoe het er mee staat en dan met name met de afspraken met Overdinkel, zoals de participatie van inwoners en de tegemoetkoming voor zonnepanelen op basisschool Pax Christi.