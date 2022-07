Waarom iedereen in De Lutte nu wel een zwarte emmer thuis heeft

Raad van State tikt gemeente Losser op de vingers na verlagen planschade­be­drag monumenta­le boerderij in De Lutte

DEN HAAG/DE LUTTE - De gemeente Losser is woensdag opnieuw op de vingers getikt door de Raad van State na een slepende zaak rond de waardedaling van een monumentale boerderij in De Lutte. Die daalde in waarde na de vestiging van een grote diervoederwinkel van Morsink op een steenworp afstand van de boerderij aan de Dorpsstraat.

