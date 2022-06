Wandelaars en organisatie vierdaagse Losser moesten weer wennen

LOSSER - Onwennig. Met dat woord omschrijft organisator Gerard Eppink de 54-ste editie van de Losserse avondvierdaagse die afgelopen zaterdag is ingehaald in het centrum van het dorp.

Het was voor de vierdaagse-organisatie anders dan anders, laat Eppink weten. „Na bijna drie jaar stilstand moest de organisatie echt weer op gang komen”, meldt hij. „Maar dat was niet alleen bij ons het geval, de scholen bijvoorbeeld hadden moeite om begeleiders te vinden, dat was anders nooit. De scholen uit Overdinkel deden om die reden helemaal niet mee. De kinderen gelukkig wel, maar dan met de sportverenigingen.”

Ernstig incident

Voor het eerst in het bestaan van de Losserse vierdaagse is de organisatie geconfronteerd met een ernstig incident. Eppink: „Een van de deelnemers, een man van middelbare leeftijd, werd tijdens het lopen van de etappe van dinsdag onwel. Na snel en goed ingrijpen van de EHBO is de man naar het ziekenhuis vervoerd. De deelnemers aan de vierdaagse hebben er gelukkig niet veel van gemerkt. We konden dankzij hulp van een boer, de route verleggen via een boerenerf, zodat de deelnemers niet geconfronteerd werden met de nare situatie.”

Kinderen van school

Aan de 54-ste editie van de Losserse vierdaagse deden in totaal 1400 deelnemers mee, aanmerkelijk minder dan voorgaande edities, toen er zo'n 1800 wandelaars waren. „Dat komt ook door corona, vermoeden wij”, zegt Eppink. „Onder de begeleiders hebben wij mensen die al veel vaker meedoen. Een aantal daarvan is er nu niet meer, omdat hun kinderen van school zijn of ze zijn gestopt bij een vereniging. We zien namelijk ook veel nieuwe gezichten, veel meer dan normaal. Ik denk dat het voor iedereen weer wennen is, voor de organisatie en de deelnemers. Ik heb goede hoop dat dat volgend weer beter is.”

Wat het wandelen zelf betreft, is het prima gegaan, meldt Eppink. „We hebben ook een regendag gehad, maar de laatste dagen was het goed wandelweer en dat gold ook voor de zaterdag de intocht. De mensen waren ook enthousiast over de routes, in dat opzicht kijken we best tevreden terug.”