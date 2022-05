Waterzuivering Losser stilgelegd na brand

Verdubbe­ling zonnepark in Overdinkel: ‘Dorpsraad hoopt snel het beloofde geld te zien’

Nu het Duitse bedrijf Kronos Solar Projects het zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel wil verdubbelen, wil de dorpsraad snel duidelijkheid over ‘de lusten’ van de eerste fase. „Ons is 16.000 euro per jaar beloofd.”

6 mei