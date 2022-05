Waterzuivering Losser weer op gang na brand

Vrijdagavond was er korte tijd brand in de compressorruimte. De apparatuur in de ruimte is daarbij grotendeels verloren gegaan. De zuivering moest daardoor tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld. Inmiddels is de rioolwater zuivering in Losser weer in bedrijf, laat eigenaar waterschap Vechtstromen weten. Er is een noodcompressor geplaatst die de bestaande beluchting aanstuurt waarna het zuiveringsproces weer in stapjes op gang is gebracht.