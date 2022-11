Werkgroep voor het opknappen van dorpskern Beuningen ‘heeft wel wat beters te doen’ en stopt. ‘Niemand heeft nog vertrouwen in de gemeente’

Op 20 december 2017 werden de koppen in Beuningen voor het eerst bij elkaar gestoken. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden, moest er wat gebeuren. En snel. De werkgroep ‘revitalisering dorpskern Beuningen’ was een feit. In samenspraak met de gemeente Losser werd er een prioriteitenlijst opgesteld, om de dorpskern een upgrade te geven.

Voor deze onzin zetten we ons niet meer in, we hebben wel wat beters te doen

Eén van de punten: de aanpak van de Beuningerstraat en de Oude Dijk. De werkgroep ging in overleg met de gemeente, maar tot op de dag van vandaag is van enige voortgang niets te merken. „Er is niets aan gedaan”, vertelt een zeer teleurgestelde Paul Nolten, lid van de werkgroep. „Dat geldt ook voor onder meer de Pastoor Bolscherstraat en Broeninkskamp, waar ook herinrichting plaats zou vinden. We zijn in 2017 begonnen en werden constant van het kastje naar de muur gestuurd.”