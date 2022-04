Wybren Bakker gaat college Losser formeren

Bakker heeft als opdracht een college samen te stellen dat bestaat uit wethouders van Burgerforum, D66 en PvdA. Bakker (63) is momenteel zelfstandig ondernemer en lid van Provinciale Staten in Overijssel namens D66. Hij is door de drie partijen in gezamenlijkheid voorgedragen als formateur. Bakker beschikt over ruime ervaring vanuit zijn huidige en eerdere functies bij overheidsorganisaties, in het maatschappelijke domein en bij enkele zorgorganisaties. De taak van de formateur is om de daadwerkelijke onderhandelingen te begeleiden en om zo tot een coalitieakkoord en een nieuw college te komen, melden de drie in een gezamenlijk persbericht.