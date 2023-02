Zahra, Caitlin en Mara gaan naar de Olympische Spelen van de scouts in Zuid-Korea

DSVD wil op een zo hoog mogelijk niveau handballen, maar niet ten koste van alles

DEURNINGEN – DSVD als dé handbalvereniging in Twente, voor speelsters uit de gehele regio. Dat is het ideaal van trainers Jan Majoor en Helma Oude Voshaar. Maar niet van het bestuur, dat bang is dat het ten koste gaat van de eigen speelsters. Gevolg: club en trainers gaan na dit seizoen uit elkaar. Toch? „We zien ook zeker mogelijkheden om alsnog tot elkaar te komen.”

10:49