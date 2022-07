Zilver voor de touwtrekkende brandweerlieden uit De Lutte tijdens de World Police & Fire Games

DE LUTTE/ROTTERDAM - Een mooie prestatie voor de brandweerlieden van het korps uit De Lutte. Op de World Police and Fire Games behaalde het team een zilveren medaille op het onderdeel touwtrekken.

De World Police and Fire Games is een sporttoernooi met 63 verschillende sporten waar hulpdiensten van over de hele wereld aan deelnemen. Brandweerlieden, politiemensen, maar ook douaniers en gevangenismedewerkers afkomstig uit bijna 70 landen nemen deel.

De ‘Games’ zijn voor het eerst in de geschiedenis gehouden in Nederland, en wel in Rotterdam. Naast gewone sporten zijn er ook ‘gekke’ onderdelen als armpjedrukken, touwtrekken én met bluswater op een doelwit spuiten. Die door de deelnemers uiteraard zeer serieus genomen worden.

Sterker dan Rotterdamse cipiers

De brandweerlieden uit De Lutte gingen voor het onderdeel touwtrekken. In de halve finale stonden zij tegenover het team van cipiers van de gevangenis in Rotterdam. En wonnen. In de finale bleken de Noorse collega-brandweerlieden te hoog gegrepen: zij gingen er met het goud vandoor.

Degelijke voorbereiding

De brandweerlieden zijn niet onvoorbereid afgereisd naar Rotterdam voor de strijd: er is hard getraind bij touwtrekvereniging Koapman in Tilligte. Bij krachthonk Fitzone De Lutte is gewerkt aan spierkracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.