Zo’n 40 ondernemers die samen pirouettes oefenen bij hotel in De Lutte? Alles voor de likes en volgers

Poolse man en vrouw zorgen voor argwaan, tot spoor leidt naar ‘F1-caravan’ op erf in Noord Deurningen

Het was toch even schrikken, toen ze in de gaten kregen dat er twee ongenode gasten verbleven in de caravan op hun erf. Zonder dat de familie Van Bentem hier zelf van wist. Een sterk staaltje buurtpreventie zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in Noord Deurningen.