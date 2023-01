Weten Tukkers waar het woord Twente vandaan komt?

Maaiveld | Groot in Klein Driene

Ooit was het een snel verouderende nieuwbouwwijk, nu een stukje stad dat al voorzichtig solliciteert naar de eeuwigheid. Dat het kan verkeren met de waardering van naoorlogse architectuur, bewijst de Hengelose wijk Klein Driene. Tien jaar geleden werd er nog gedacht aan sloop, maar inmiddels wordt er op grote schaal gerenoveerd. De architectuur van de Wederopbouw behoort anno 2016 tot het cultureel erfgoed, niet alleen in Hengelo maar in heel Nederland.

24 februari