Acteur Beau Schneider verloor dit jaar zijn vader én stiefvader: ‘Over hen praten houdt ze in leven’

Bert Huisjes WNL-baas: ‘Ik heb niets met de wappies en ook niet met de yo­ga-cul­tuur’

Exact twee jaar nadat omroep WNL groen licht kreeg, gaat het verder opwaarts. Hoofdredacteur Bert Huisjes (54) over vaderschap, leiderschap en opgroeien. ‘Mijn vader zei altijd: pak eerst de grootste ploert, dan is de rest snel tam,’ zegt hij in ons weekendmagazine Mezza.

4 december