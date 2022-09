Actrice Charlie Chan Dagelet: ‘Had door mijn achternaam altijd het gevoel dat ik moest presteren’

Zo. Hèhè. Ze zit.



Charlie Chan Dagelet is neergeploft op de bank in het café van Podium Mozaïek, licht uithijgend van het fietsen. Het was maar een ritje van vijf minuten vanaf haar huis in hartje hoofdstad, maar haasthaasthaast. Deze plek is een soort tweede thuis. Ze repeteerde hier de afgelopen tijd veel voor haar nieuwste voorstelling Grace van Theater RAST, het huisgezelschap van Podium Mozaïek. Het is een absurdistische bewerking van de westernfilm Django Unchained van filmregisseur Quentin Tarantino. Dagelet vertolkt de rol van Grace, een tot slaaf gemaakte vrouw die ontsnapt en een plan beraamt om haar man ook van de plantages te redden.

Ze stonden er deze zomer mee op Oerol en op Over het IJ Festival – het maakte Dagelets zomer ‘tot één groot feest’. Nu gaan ze het theater in. ‘Wat Tarantino deed, hebben wij ook gepoogd te doen,’ zegt ze. ‘Een boodschap verkondigen, die drang naar vrijheid en gelijkheid laten zien, maar tegelijkertijd ook ongenuanceerd zijn, over de top.’ Tikkend met haar wijsvinger op haar hoofd: ‘Grace is knettergek. En heel direct, groots ook. Dat ben ik zelf totáál niet. Eerst dacht ik: mag het een tandje minder? Nu denk ik: ja. Waarom niet? Soms is dat nodig, die stellige overdrijving, om iets voor elkaar te krijgen.’

Geboren Amsterdam, 22 augustus 1986

ging naar het Montessori Lyceum in Amsterdam, afgestudeerd in 2010 aan de toneelschool en kleinkunstacademie

Series Mocro Maffia, Bluf, A'dam-E.V.A., Lijn 32, Zusjes, Dirty Lines

Films Loft, Homies, Penoza

Theater Laura H., Naar Bukowski, We Are Here.

Moeder van Eneas (8) en Azul (2)

Grace van Theater RAST is tot en met oktober dit jaar te zien in de theaters.

Daarover gesproken: ook Dagelet kreeg dingen voor elkaar. Haar naam valt vaak. Vaker dan pakweg vijf, tien jaar geleden. Ze speelt in de grotere voorstellingen, onder meer in de vertolking van het boek Laura H.. Ze is te zien in Netflix-series, Dirty Lines, Mocro Maffia. Staat voor het tweede jaar op rij in de lijst met de genomineerden voor de Theo d’Or, de eervolste prijs in toneelland.

Is er een verklaring voor je succes?

‘Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Mensen die me kennen zeggen soms inderdaad tegen me: ‘Het gaat wel goed met je nu, hè,’ terwijl ik sinds mijn afstuderen altijd leuke dingen heb kunnen doen en bijna altijd werk heb gehad. Ik wil ook niet te afhankelijk zijn van succes, het kan ook weer zo voorbij zijn. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was waardoor ik een soort push heb gekregen in mijn zichtbaarheid. Door de rol van Celine in een serie als Mocro Maffia, die een succes werd en een ander publiek trok dan het standaard theaterpubliek. En dat in combinatie met een aantal grote voorstellingen en die Theo d’Or-nominaties. Ja. Dat is fantastisch. Maar weet je wat grappig is?’

‘Ik werkte, toen die tweede nominatie bekend werd, in een restaurantje van een vriend. Omdat ik geen werk had. De theaters waren dicht door covid, de horeca mocht beperkt open. Ik stond in de bediening en dacht ineens: pffff, ja, weet je, als dit het is, ik vind het eigenlijk helemaal prima. Ik vond het namelijk echt heel erg leuk, ik had heel veel lol met collega’s en de gasten.’

Voelde het niet als falen, ten opzichte van het theatervak?

‘Het tegenovergestelde zelfs. Ik voelde me zó in mijn kracht staan. Die bubbel van theater, waarin we dat optreden, het werk, op een hoger voetstuk zetten, ik dacht ineens: why? Wat een onzin eigenlijk! Die periode in het restaurant was megaverhelderend. Ineens ging het weer om, gewoon, een beetje opnieuw ontdekken wie ik ben. Het is heel makkelijk om jezelf te linken aan je vak. Zeker in de theaterwereld. ‘Als ik werk heb, ben ik succesvol.’ Dat is dan je identiteit. In het restaurant leerde ik: maar dat ís helemaal niet mijn identiteit. Dat is mijn wérk. En ik ben gewoon Charlie. Dat is wie ik ben. En ik ben niet Charlie de actrice die wel of geen werk heeft.’

Je hebt jezelf losgekoppeld van je werk.

‘Het was best gezond om even uit die bubbel van de theater- en filmwereld te stappen.’

In die bubbel werkt ze niet alleen, ook Dagelets wieg stond daar. Ze werd geboren in 1986, in Amsterdam. Ze komt uit wat je gerust een artistieke kunstenaarsfamilie kan noemen, of, zoals de Dageletjes ooit in LINDA. werden genoemd: ‘een vrolijke anarchie’. En let op, nu komt er een ingewikkelde Wikipedia-achtige opsomming. Charlie Chan is de dochter van Hans Dagelet – acteur van series als All Stars en Russen en trompettist bij de band Spinvis – en Esther Apituley, altviolist van beroep. Ze heeft twee volle broers: Mingus en Monk, beiden acteurs, en twee halfzussen, actrice/presentatrice Tatum en Dokus (de enige die níét in het vak zit). Het gezin reisde jaren – van haar dertiende tot haar 23ste – in de zomervakantie het hele land door om op te treden op festival De Parade. ‘Dat was een grote droom van mijn moeder, en ja, nou ja,’ – Dagelet lacht – ‘wij hadden niet echt een keuze, we werden gewoon meegenomen door haar. Zo ís ze. Maar we déden het wel. We vonden het leuk.’

Zijn dat gouden herinneringen?

‘Ik hoor mensen dat vaak zeggen. Maar het grappige is dat je als kind niet stilstaat bij hoe bijzonder iets in je leven is. Het was toen gewoon zo. Nu kan ik wel zeggen: wat leuk om dat zo met je familie te doen. Maar het was soms ook wel... veel. Het was altijd druk in huis. Altijd mensen over de vloer. Muziek aan. Geluid. Gepraat. Gelach. Alles kon bij ons thuis. Mijn middelste broertje had als tegenreactie daarop dat hij graag naar vriendjes ging die stipt om zes uur aten. In huizen waar het heel rustig was, zonder lawaai. Bij ons was altijd wel wat aan de hand.’

Ik stel me een heel groot Pipi Langkous-huis voor. Villa Kakelbont.

‘We woonden wel in een groot huis. Veel kleur. Veel kunst. Bij mij thuis is het iets rustiger. Mijn huis is de introverte versie van ons huis vroeger, denk ik.’

Na de middelbare school ging Charlie Chan – overigens vernoemd naar de Amerikaanse saxofonist Charlie Parker en zijn vrouw, Chan Parker – drie maanden naar Spanje om Spaans te leren, naar eigen zeggen ‘de eerste en laatste keer’ dat ze zo lang weg was uit de hoofdstad. ‘Ik vond het na die drie maanden wel welletjes, ik ben een echte Amsterdammer, ik schaam me er een beetje voor. Misschien was het wel goed voor me geweest naar de toneelschool in Maastricht te gaan; een beetje in een andere omgeving.’

Maar het werd de toneelschool in Amsterdam. Direct na haar studie speelde in de familievoorstelling Alice in Wonderland, in de succesvolle thriller Loft, in films als De Passievrucht, Vox Populi, De president. Ze was te zien in de series Seinpost Den Haag, deed veel met Toneelgroep Amsterdam en maakte met een nieuw gezelschap een nieuwe productie: Naar Bukowski, een ode aan de beroemde schrijver. ‘Ik had geluk. Ik heb altijd mogen spelen.’

Stond het bij wijze bij je geboorte al vast: Charlie Chan gaat naar de toneelschool?

‘O nee, totáál niet. Mijn ouders hebben mij nul gepusht. Nooit. Mijn moeder vond het wel belangrijk dat ik een muziekinstrument leerde spelen, ik koos cello en speel nog steeds, heerlijk, en daar ben ik ook dankbaar voor. Dat wil ik ook aan mijn kinderen meegeven, muziekles, elke dag even spelen. Mijn zoon Eneas is acht, Azul is bijna drie. Dat ik uiteindelijk voor de toneelschool ging, was voor mijn ouders ook een verrassing. Omdat ik… niet zo outgoing was. Best wel stil. Introvert, denk ik.’

Ben je dat nog steeds?

‘Als basis wel, denk ik.’

Je bent best bedachtzaam. Je zegt vaak ‘denk ik’.

‘Ja. Dat is misschien wel zo.’

Is het makkelijker om te acteren dan om jezelf te zijn?

‘Ooh ja. Ja. Ja.’

Vind je het moeilijk om jezelf te zijn?

‘Inmiddels vind ik dat makkelijker maar vroeger, poeh ja. Kijk, ik ben nu inmiddels ook een volwassen vrouw. Ik ben ouder geworden, ik ben moeder, dat brengt een bepaalde zekerheid met zich mee. Vind ik heerlijk. Als ik dan aan mezelf denk, tien jaar geleden, net twee jaar klaar met de toneelschool, dan denk ik: waar maakte ik me allemaal druk om?’

Ja, waar maakte je je zoal druk om?

‘Ik had vroeger – en nu nog steeds, maar wel in mindere mate – best last van sociale onzekerheid. Of mensen me wel leuk vonden, bijvoorbeeld als ik met ze in de kroeg zat. Het is volgens mij een beetje een misverstand om te denken dat acteurs van nature zelfverzekerd zijn omdat ze nou eenmaal voor de camera staan of op een podium durven. Ik ken veel acteurs die ook met onzekerheden kampen.’

Ben je onzeker op het podium?

‘Nee, spelen geeft me een soort zekerheid, omdat ik dan niet mezelf hoef te zijn. Als ik speel ben ik nooit onzeker. Zoals Grace: die is gek, die is veel, die is krankzinnig. Heerlijk. Doe ik schaamteloos. Dat is ook de reden dat ik naar de toneelschool ben gegaan. Door te spelen voel ik een vrijheid. En tuurlijk: je blijft altijd wel onzeker over je werk, ik weet hoe onzeker het vak is. Het kan zo voorbij zijn.’

Ben je daar bang voor?

Een zachte zucht. Dan: ‘Het heeft zo weinig zin om daarover na te denken. Ik geniet er gewoon van als ik mag spelen. En als dat voorbij is, dan is het zo. Ik heb geen zin meer in die onzekerheid, in mezelf vergelijken met anderen. Dat kon ik vroeger wel doen, hoor: waarom heeft zij die rol gekregen en ik niet? Maar ik ben ermee gestopt. Ik ben trots op vrienden in het vak als ze een mooie rol hebben. Ik heb geen zin meer in me focussen op concurrentie.’

Kan dat het gevolg zijn van het moederschap?

‘Ja. Je hebt iets veel groters naast jouzelf, wat belangrijker is. Je bent niet meer je eigen middelpunt. Dat maakt ook dat mijn tijd kostbaarder is, waardoor ik ook selectiever ben geworden in de dingen die ik doe. En dat geeft wel een soort schoon gevoel, het houdt me scherp. Sinds ik kinderen heb is mijn leven overzichtelijker – ik weet heel goed wat mijn prioriteiten zijn. De ruis is weg.’

Wat voor moeder ben je?

‘Wat ik van mijn ouders heb geleerd en heel waardevol vind, is dat je als vader of moeder ook altijd voor jezelf moet kiezen. Mijn ouders waren er altijd voor ons, maar ze waren niet alleen maar ‘vadertje-moedertje’. Ze hebben ook altijd gedaan wat ze leuk vonden: muziek maken, toneelspelen, reizen. Dat maakte ook dat ze soms periodes veel weg waren, om en om, maar ik heb het nooit zo gezien, dat ze er nooit waren. Ik had gewoon twee heel gelukkige ouders, die daardoor ook naar hun kinderen toe heel ontspannen waren.’Ze doet dat zelf nu ook. Optreden door het hele land. Uit eten met vrienden, op vakantie mét maar ook zeker zonder kinderen, een festivalletje pakken. ‘Dan gaan mijn zoon en dochter naar opa, of naar hun vader.’

Ze is sinds kort uit elkaar met haar partner, kunstenaar Job Reuten. Ze wil er niet te veel over uitweiden, ‘het is even zoeken,’ zegt ze zacht, ‘maar het gaat hoor,’ en daarna, even zacht: ‘daar wil ik het graag bij laten.’ Ze ontmoetten elkaar terwijl Charlie Chan op de toneelschool zat, waar ze worstelde met faalangst. In het eerste jaar werd ze er bijna vanaf gestuurd omdat ze te afwachtend was.

Is het een voordeel of nadeel om zo’n bekende achternaam te hebben?

‘Op de toneelschool vond ik dat dus moeilijk, ik was daar nooit anoniem. En ik had altijd het gevoel dat ik al ergens moest zijn. Dat ik moest presteren. Dus wat dat betreft vond ik dat niet chill. Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe het zou zijn geweest als ik niet die achternaam had gehad, of ik dan bijvoorbeeld bepaalde dingen niet had gehad in werk. Ik hoop het niet. Ik denk het ook niet.’

Ze denkt even hardop na. Want, wat het is: ‘het helpt wel als je met kunst en cultuur bent opgegroeid. Maar aan de andere kant ben je daardoor niet meteen een goede acteur. Het gaat er ook om hoe je je ontwikkelt, en hoe je jezelf er ook in blijft zoeken, denk ik.’

Moest jij ook jezelf zoeken?

‘Ja, ik denk júíst, met mijn ouders als voorbeelden. Ze zijn allebei heel excentriek, en ikzelf ben dat dus niet. Ik vond het moeilijk om daar tegenop te boksen. Dat heeft helemaal niets met hen te maken – ze hebben het fantastisch gedaan – maar dat is mijn eigen gevoel.’

Heb je daar korte metten mee gemaakt?

‘Eigenlijk misschien pas sinds de laatste twee jaar.’ Ze lacht even. ‘Ik heb geleerd veel meer mijn eigen pad te volgen. En dat pad heb ik ook moeten zoeken. Klinkt heel suf, maar ik denk dat iedereen dat moet. Als mens, maar ook in het vak: je moet je eigen weg zien te vinden, je eigen stijl en smaak. Het bestaat niet dat iedereen in de theaterwereld hetzelfde doet en is. En het is ook niet zo dat je er al bént na de toneelschool.’

Wat heb je over jezelf ontdekt, de laatste jaren?

‘Dat je jezelf ook een soort tijd moet gunnen om ergens te komen. Dat succes voor mij niet gaat over waar je in speelt, maar dat je blij bent met wat je doet. En een soort ontspannenheid hebben daarin. Zo van: we zien wel. Dat klinkt misschien heel lui, maar ik ben een harde werker. Ik wil het allemaal graag goed doen. Maar ik besef steeds meer dat die prijs, en die voorstellingen, het is mooi, maar het is niet per se wat mij gelukkig maakt. Dat is dan toch’ – even een stilte – ‘ja… mijn familie, vrienden. Dat ik mensen heb met wie ik kan lachen en praten. Dat mijn vrienden het leuk vinden om op mijn kinderen te passen. Ik heb uit elke fase van mijn leven, de basisschool, de middelbare, de toneelschool, vrienden overgehouden. Dat is me heel dierbaar. Zó’n cliché, maar het zit hem toch in die kleine dingen. Daar word ik rustig van. Het maakt dat ik me niet meer zo laat meeslepen in de haast van de stad. En van mijn vak.’

Praat je veel met je ouders over je vak?

‘Nee.’

Zei ze heel stellig.

‘Haha. Ja. Nee. Ik heb het eigenlijk nooit over werk. Ja, wel van: ‘Hoe gaat het, hoe is repeteren?’ ‘Ja goed.’ Maar niet over het proces. Daar heb ik collega’s voor, mijn regisseur. Maar we hebben wel veel interesse in elkaar. Het is ook grappig hoe je toch een gezin blijft, met dezelfde grapjes en oude patronen. Mijn vader die elke keer weer doet alsof hij struikelt – en dan nog steeds even hard om die grap lacht als tien, twintig jaar geleden. En we kunnen ook goed kibbelen met z’n allen. Ik word dan soms weer een soort puberdochter naar mijn moeder toe. En ik ben altijd ook een beetje de stille, die zich een beetje afzijdig houdt, net zoals mijn jongste broertje. Goh. Grappig eigenlijk. Dat dat nooit verandert.’

Op wie lijk jij het meest?

‘Volgens mij ben ik een heel goeie mix, zit ik er precies tussenin. Mijn jongste broertje lijkt op onze vader, hij is heel rustig. Mijn oudste broertje is heel aanwezig – zoals mijn moeder. Die heeft een vrij sterke mening. En ik beweeg me er een beetje tussen.’

Ben jij een kameleon?

‘Ja, ik denk het wel.’

Een kameleon, maar dan wél op het podium.

‘Voor mij gaat theater maken heel erg over het overbrengen van iets. Het hoeft voor mij niet direct een verhaaltje van A tot Z te zijn. Het kan ook een gevoel zijn, herkenning, of juist afkeer, of twijfel. Dat het iets openbreekt in jezelf waar je nooit aan had gedacht. Emotie losmaken, iets teweegbrengen bij een publiek.’

Wat heeft Grace bij jou teweeggebracht?

‘Ik ben zelf iemand die altijd alles van alle kanten probeert te bekijken. Die radicaliteit die Grace heeft, heb ik zelf niet. Soms denk ik wel: maar Charlie, wat wil je nou? Ik ben altijd bang geweest om op mijn bek te gaan, was een kat-uit-de-boomkijker. Ik kon tijdens de repetities iets niet snappen, en dan mijn mond houden, zo van: ah, dat loopt wel los. Terwijl ik denk: als ik het had durven zéggen, dan was het sneller opgelost. En ik denk dat als ik in relaties of op werk eerder had geleerd om mijn mening te geven, ik sneller tot een soort kern was gekomen. Dus nu denk ik wel vaker, en dat leerde ik van Grace: nou, Charlie, je kan best wel sneller effe voor jezelf opkomen.’ «