Cees had al drie jaar geen seks gehad met zijn vrouw, toen ontmoette hij Olivia: ‘Ze intrigeerde me’

‘Mijn vrouw Mimi en ik zijn al twintig jaar een geweldig team. We hebben twee kinderen. De verliefdheid is overgegaan in houden van, al ben ik nog even dol op haar als toen we elkaar leerden kennen. Toch hebben we al drie jaar geen seks meer en mijn kwakkelende gezondheid is een van de oorzaken. Een paar jaar geleden kreeg ik een tia, drie jaar geleden nog een. Het nam het vertrouwen in mijn lijf weg, ook seksueel.