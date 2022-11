Claudia en David hebben een polyamoureuze relatie: ‘Afspraak is: geen seks met elkaars beste vrienden’

BV de Liefde Esthers man moedigt haar affaire met een vrouw aan: ‘Hij zegt: boek een ticket en ga naar haar’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Voor de ogen van haar man viel Esther (58) voor het eerst voor een vrouw. ‘Ze wachtte me op bij de wastafel.’

19 oktober