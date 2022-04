Dankzij een boek vonden zij de liefde: ‘Wist zeker: dit meisje wil ik nooit meer kwijt’

Geld & Geluk Divya kocht een chalet van 80.000 euro: ‘Duurste dat ik ooit kocht, leende ervoor aan alle kanten’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Divya heeft het niet breed maar af en toe overkomt haar een wonder. Dan erft ze zomaar een mooi bedrag of dwarrelt er ineens 140 euro over straat.

14 maart