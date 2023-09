‘De stem van Jan horen, dat hebben we tot op heden niet gedurfd’

Interview Afzwaaiend weerman Gerrit Hiemstra wil de wereld veranderen: ‘We steken onze kop in het zand’’

In het Friese dorp waar weerman Gerrit Hiemstra (62) opgroeide was de wereld klein. Vakanties werden niet gevierd, want altijd moesten de koeien gemolken. Nu neemt hij zijn ontslag bij de NOS om zich in te zetten voor het wereldwijde probleem van de klimaatverandering. ‘De politiek moet veel meer harde keuzes maken,’ vertelt hij in dit interview uit weekendmagazine Mezza.