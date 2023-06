Drie vrouwen over antidepressiva: ‘Heb een keer of 10 geprobeerd om te stoppen’

BV de Liefde Christine (43) had altijd foute vriendjes: ‘Niet voor de lange termijn, lekker veilig, niet binden’

Christine (43) had een hele rits foute mannen nodig om in te zien dat jeugdvriend Pieter (43) altijd al de ware was. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.