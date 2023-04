Gert maakte het uit en kreeg bericht van haar dochter: ‘Ze was heel bedroefd’, toen gaf hij het nog een kans

Interview Carlo Boszhard en Herald Adolfs over kinderwens: ‘We concludeer­den: dit gaat ’m niet worden’

Carlo Boszhard (53) had zich verzoend met zijn leven als vrijgezel toen hij het profiel van Herald Adolfs (47) op Hyves zag. Ze zijn nu 15 jaar samen en veroveren de wereld met hun tv-show Make Up Your Mind. Trouwen, dat doen ze ook nog. Maar eerst verhuizen. ‘Net nadat Carlo mij ten huwelijk had gevraagd, kwam ons droomhuis vrij’, vertelt hij in een dubbelinterview met MEZZA.