Harry de Winter is slecht in lijden: ‘Als ik griep heb, hoor je me de hele dag zeuren’

Hij belt vanuit zijn huis op Bonaire. Sinds Harry de Winter zich vijf jaar geleden grotendeels terugtrok uit de tv-wereld, woont hij afwisselend daar, in Amsterdam of zijn vakantiehuis in Spanje. Zijn voornaamste bezigheid: kunst maken. Vaak samen met zijn vriendin, actrice Yvonne van den Hurk (61). Zij schildert.