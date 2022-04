Helga van Leur en Govert Schilling nemen ons mee door de seizoenen: ‘De natuur is altijd de baas’

Het eerste wat meteoroloog Helga van Leur en wetenschapsjournalist Govert Schilling doen als ze de deur uit stappen, is omhoog kijken. Ze delen een passie voor wat er zich aan de hemel afspeelt. Die is vandaag zwaar bewolkt. We mogen dan volop in de meteorologische lente zitten, maar deze ochtend lijkt het wel herfst. De wind zwiept over de Haarrijnseplas, de lucht is grijs en vol regen.