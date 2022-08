Het steekt dat mijn schoonzus die kleren heeft verkocht, is dat overdreven?

Vraag: Mijn schoonzus is een alleenstaande moeder die het niet breed heeft. Ze heeft zoons in dezelfde leeftijd als die van mij. Laatst heb ik een stapel kinderkleding aan haar gegeven. Redelijk dure merkkleding, van nog mooie kwaliteit. Nu vertelde ze laatst doodleuk op een verjaardag dat ze die kleren via Vinted heeft verkocht voor een mooie prijs. Dat steekt me toch een beetje. Is dat overdreven van mij?