Iedereen was een beetje queer die avond

Drie jaar geleden ben ik naar een dorp in Brabant verhuisd en heb mij een jaar lang verontschuldigd voor mijn twee-onder-een-kapwoning met vriend en hond. Dat mijn andere geliefde, mijn vriendin, in Antwerpen woont, durfde ik toen nog niet als troef in te zetten, en al helemaal niet tegenover mijn gehucht. Als stadse vrienden ons kwamen opzoeken om even ‘lekker te ontprikkelen in de Brabantse bossen’, riep ik standaard als ik de deur opengooide: ‘Welkom in mijn bekrompen kutdorp!’ Totdat mijn buurvrouw net op dat moment de kat naar buiten gooide en riep: ‘Kom gewoon us efkes un bèkske koffie vatte!’