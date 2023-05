Ilja Leonard Pfeijffer in Athene: ‘Mijn hart klopt sneller als ik al die oude stenen zie’

De excentrie­ke hobby's van Ryan, Sabine en Jeanine: ‘Een boost voor je zelfver­trou­wen’

Jeanine vergeet op slag een drukke werkdag, Ryan is minder onzeker over zijn lichaam en Sabine kan haar ei kwijt in verenwaaiers. Chair dancing, paaldansen en burlesque zijn voor hen de beste uitlaatklep. ‘Ik loop meestal op bergschoenen, maar in mijn glitterbeha voel ik me helemaal goed en fit,’ vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.