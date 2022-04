Ja, je gaat dood, maar dit moment nemen ze ons niet meer af

Niña Weijers: ‘Heb ik ineens een auto en een baby in een Maxi-Co­si’

Ze dacht dat het moederschap burgerlijk, suf en saai zou zijn, maar nu ze samen met Arnon Grunberg een zoontje heeft, vindt Niña Weijers (34) het een groot avontuur. Ze schrijft erover in Zelf doen. ,,Alyosha is nu negen maanden, ik ben weer scherp in mijn hoofd.”

14 maart