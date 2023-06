Julia (25) over de strijd tegen haar eetstoornis: ‘Als ik gezien wil worden, moet ik mezelf laten zien’

Herinnerin­gen aan 35 jaar Oerol: ‘Oerol brengt me dichter bij mezelf’

De schuur op camping De Kooi was zijn kantoor, drie bierfusten en een plank zijn bureau. Al 35 jaar reist journalist en theaterliefhebber Joost Goutziers af naar Terschelling voor Oerol. Nu vrijdag 9 juni de veertigste editie begint, bezingt hij zijn liefde voor het festival. ‘Oerol brengt me dicht bij mezelf, elke ervaring lijkt er intenser,’ vertelt hij in dit verhaal uit ons weekendmagazine Mezza.