Koreaanse restaurants zijn megapopulair: maak zelf een heerlijke hoedeopbap, ofwel rijstbowl

Interview Ronald de Boer: ‘Als ik mijn laatste drie kinderen niet had gehad, was ik veel meer opa geweest dan nu’

53 is hij, maar hij voelt zich 25. Na een half jaar afwezigheid is Ronald de Boer vanaf 28 augustus te zien bij Ziggo Sport. Een gesprek over kritiek, verlangen naar de grasmat en over vader, opa én zoon zijn. ‘Voor mijn vader zou ik meer tijd moeten maken, ook al ga ik maar vijf minuten,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.