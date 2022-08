Lisanne miste iets en verliet haar gezin: ‘Moet mijn keuze nog vaak verdedigen’

Af en toe schuif ik op een zondagavond aan bij mijn ex en mijn twee dochters, in het huis waar we ooit als gezin woonden. Dan doet het pijn dat we niet meer samen zijn en dat ik degene ben die daarvoor heeft gezorgd. 24 jaar waren Juan en ik bij elkaar, waarvan negentien getrouwd. We leerden elkaar kennen toen we nog heel jong waren. Juan is half Spaans en familie staat in zijn leven centraal, ik kom zelf uit een gebroken gezin en de sfeer bij zijn ouders en broers en zussen voelde voor mij als een warm bad. We kregen twee dochters en hadden een fijn leven. Bij ons thuis was het altijd een zoete inval.