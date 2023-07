Mijn schoonfamilie wil niet buiten zitten, raar hè?

Schrijver spreekt 5 redenen waarom Journalist Leon Verdon­schot een boek wilde schrijven over Ronnie Flex

Ze konden niet minder op elkaar lijken, rapper Ronnie Flex (31) en Leon Verdonschot (49). En dat is dan ook de eerste reden waarom de journalist een boek over ‘de Frans Bauer van de Nederlandse hiphop’ schreef. ‘Ronnie heeft in drie jaar geen enkele keer gezegd dat iets off the record was,’ vertelt Leon in de rubriek Schrijver Spreekt uit ons weekendmagazine Mezza.