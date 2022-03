Nora (41) heeft het gehad met daten: ‘Vijftiger had vocabulaire van een puber’

‘We hadden het gezellig, de nieuwe date en ik. We appten geanimeerd over-en-weer. De man was geestig en had een scherpe pen; twee punten in zijn voordeel. En in het mijne trouwens, mannen raken snel geïntimideerd als ik gevat uit de hoek kom. Dit kon weleens wat worden. Tot ik uit het niets een berichtje kreeg. Het speet hem, maar de juice was eruit. Hij kon niet tegen het kunstmatige van daten maar wenste me desondanks alle liefde. Ik bleef er bijna in. De juíce? Las ik dit goed? Mijn welbespraakte vijftiger bleek over de vocabulaire van een puber te beschikken.