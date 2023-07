Ontroerd door giebelende lange lijzen in een bordkartonnen decor

Ik vertrok Presenta­tor Rik Felderhof vertrok naar Bonaire: ‘Liever onder een palmboom dan een paraplu’

Rik Felderhof (74) werkte tientallen jaren voor de NCRV, eerst op de radio en later op tv. Zijn bekendste programma’s waren De Stoel en Villa Felderhof. Sinds 2005 woont hij op Bonaire. In de rubriek Ik Vertrok uit ons weekendmagazine Mezza vertelt elke week een BN’er over diens woonplaats in den vreemde.