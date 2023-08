Op z'n 44ste had John voor het eerst vlinders in zijn buik: ‘Het voelt natuurlijk’

BV de Liefde Hij keek me in de ogen en zei: ‘Er is niets aan de hand’, toch bleek hij al 12 jaar met een ander te appen

Vijftien jaar waren ze al samen en Linde (40) dacht dat ze het goed hadden. Maar Michel (41) bleek nog een leven te hebben. ‘Het ergst vond ik dat veel apps over mij gingen.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.