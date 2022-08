Ruben Smit liep lyme op en verdroeg niets meer: ‘Bleek in mijn hersenen te zitten’

Dat hij hier zo zit te praten met zijn bezoek, overdag in de tuin, dat mag gerust een wonder heten. Want nog geen half jaar geleden dacht hij dat zijn leven geen zin meer had. Ruben Smit leefde bijna drie jaar ‘als een vleermuis’, uren, dagen, maanden op de bank of op bed, in het donker omdat hij geen licht verdroeg, kapot van de pijnen in zijn hoofd, wankel op de benen.