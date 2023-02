Wat zou het voor een aandoening zijn dat ik niet gewoon eerlijk ben?

BV de Liefde De vriendin van Wim (57) is 18 jaar jonger: ‘Contact met haar vader loopt nog wat stroef’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Dat hij achttien jaar met zijn vriendin scheelt, daar denkt Wim (57) bijna nooit aan. ‘Alleen het contact met haar vader is wat stroef.’