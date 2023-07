We zijn als gezin onmiddellijk veranderd in een dolende groep jagers- verzamelaars

Interview Bart Chabot: ‘Je kan niet blijven zeggen: mijn leven is niks geworden, dat komt door mijn ouders’

Toen schrijver Bart Chabot (68) naast het vakantiehuisje in de Ardennen een graf ontdekte, zag hij zichzelf daar wel naast liggen. Om van daaruit weer verder te reizen. ‘Wat niet kan in de grotemensenwereld, kan mij niet schelen. Ik ga uit van de wereld waarbij één en één niet twee hoeft te zijn,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.