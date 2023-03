Wil je Nederland eens van boven bekijken? In deze 10 uitkijktorens kijk je je ogen uit

BV de Liefde Marjolein (53) ging na breuk daten, puur voor seks: ‘Zorgde dat ik me weer aantrekke­lijk voelde’

Na de breuk met de seksverslaafde Kees, besloot Marjolein (53) te gaan daten. ‘De aandacht van mannen zorgde ervoor dat ik me weer aantrekkelijk voelde.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.