MH17-verdachte herhaalt in videoboodschap zijn onschuld: ‘Niets te maken met ramp’

Strafeisen volgen OM: ‘Getuigen MH17-pro­ces werden door Rusland geïntimi­deerd’

Tijdens het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 was er sprake van ‘veel desinformatie’. ,,Dat heeft onder meer het rouwproces van de nabestaanden bemoeilijkt. Het is belangrijk waarheid en leugen te onderscheiden”, stelt officier van justitie Thijs Berger maandagmorgen tijdens de hervatting van het proces in de rechtbank Schiphol. Ook stelt justitie dat Rusland heeft geprobeerd getuigen te intimideren.

20 december