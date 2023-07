Pleidooi voor wrak MH17 in herdenkingscentrum: ‘Enige plek dicht bij de dood van onze geliefden’

De Tweede Kamer staat positief tegenover het idee om het wrak van vlucht MH17 onder te brengen in een herdenkings- en documentatiecentrum. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet weten met een ‘open houding’ te kijken naar het voorstel dat onder de aandacht van de Kamerleden was gebracht door stichting Vliegramp MH17.

,,Dat lijkt me wel sympathiek om naar te kijken”, zei Anne Kuik van het CDA tijdens een debat over MH17. Ook D66, VVD, PvdA, GroenLinks en PVV steunen het idee. Het zou mooi zijn als zo’n herdenkingscentrum dicht bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen kan komen, aldus voorzitter Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17.

Het wrak betekent volgens Ploeg veel voor de nabestaanden. ,,Het wrak is de enige plek die dicht bij de dood van hun geliefden komt. Wij kunnen niet naar de crashsite. Dus het wrak is voor heel veel nabestaanden heel kostbaar.” Bovendien is het neerhalen van MH17 een ‘heel belangrijk moment’ in de recente Nederlandse geschiedenis.

De reconstructie van het wrak was het meest tastbare én gevoelige bewijsstuk in het strafproces in Nederland tegen vier verdachten. Twee jaar geleden namen rechters en advocaten zelf een kijkje bij het wrak op de vliegbasis Gilze-Rijen.

In november vorig jaar werden drie verdachten - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonard Chartsjenko - bij verstek veroordeeld tot levenslange celstraffen. Een vierde verdachte, Oleg Poelatov, werd vrijgesproken.

Reconstructie

De wrakstukken werden eind 2014 overgebracht naar Nederland. Er is voor het onderzoek naar de ramp een reconstructie van het voorste deel van het toestel van Malaysia Airlines gemaakt. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Een Russisch Buk-systeem schoot de Boeing 777 op 17 juli 2014 uit de lucht. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne waar pro-Russische separatisten vochten tegen het regeringsleger. De rebellen kregen steun van Rusland. Voor betrokkenheid bij het neerschieten van het vliegtuig zijn vorig jaar drie verdachten veroordeeld.

