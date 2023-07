Barbie-fans gezocht: maak(te) je zelf kleding voor je Barbie?

Neem denkpauze voordat je afrekent en vraag om een second opinion: zo haal je het meeste uit de sale

Helemaal niet raar dat de uitverkoop bij Zara al dagen trending is, want wie wordt er vlak voor de vakantie niet wild van een goede sale? Maar hoe benut je de opruiming het best en behoed je jezelf voor miskopen? Journalist Eefje Oomen (van de Mezza-column Dress Code) heeft negen tips. ‘Neem 1 minuut denkpauze vóór je afrekent.’