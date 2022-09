Van catsuit tot neonkleur: stijlicoon Serena zette tennisbaan op z'n kop

Bij een sport horen spelregels én kledingcodes, maar of die codes bij tennis altijd zo functioneel zijn? Krachtig en eigenwijs als ze is, heeft Serena Williams zich in ieder geval regelmatig tegen die - vaak ongeschreven - mores verzet.

Dat moest ook wel, als ze zichzelf niet wilde verloochenen: ze voldeed immer niet aan het standaard plaatje van de tennisster. Zwarter, breder en (op den duur) ouder dan menig concurrent, moest ze op zoek naar een andere, comfortabele dracht: de ‘streetwear’ bijvoorbeeld waarmee ze rond eeuwwisseling veel lof én kritiek oogstte. Op het veld kregen de toeschouwers leren jasjes, naveltruitjes, denim shortjes met studs en sneaker-laarzen te zien.

Volledig scherm Naveltruitje, studs en denim in 2014. © AFP

Later volgden nog de neonkleuren, dierenprints en doorzichtige kledingstukken: heftige statements die lang niet bij iedereen goed vielen. Maar goed: niks nieuws voor Serena die al vanaf het eerste moment onder vuur lag met haar eigenzinnige stijl. Wie herinnert zich niet dat gevlochten kapsel met kleurrijke kralen dat ze tijdens het winnen van haar eerste Grandslam (1999) droeg? Zo iconisch werden die vlechtjes dat opvallend veel meisjes er afgelopen zaterdag op Flushing Meadows op ‘kids day’ mee rondliepen.

Heftige discussies

Soms leidde haar kledingkeuze zelfs tot heftige discussies. Die keer bijvoorbeeld dat ze kort na een pittige bevalling in een zwarte catsuit op de tennisbaan van de French Open verscheen. Het aaneensluitende pak had ze niet zomaar aan. Ze koos het simpelweg omdat ze bang was voor bloedingen. Velen bewonderden haar erom - eindelijk aandacht voor lichamelijk ongemak na een bevalling- maar de officials moesten er weinig van hebben. Het catsuit kwam zonder pardon op de zwarte lijst. Bij de eerste wedstrijd van de US Open droeg Serena - niet voor één gat te vangen - een zwarte tutu als tegenreactie, de dag erna een lila variant.

Volledig scherm Serena Williams in de zwarte catsuit, die voor heftige discussies zorgde. © AFP

Afgelopen maandag, tijdens haar eerste wedstrijd op de US Open, had ze ook weer een outfit met een verhaal aan. Het rokgedeelte van de door haar zelf ontworpen jurk bestond oorspronkelijk uit zes laagjes, één voor elke titel in New York. Vanwege het gewicht van het kledingstuk (onhandig om mee te tennissen) bleven er uiteindelijk twee laagjes over, maar het lijfje met diamanten sterren verwees nog steeds naar de ‘nachtelijke luchten tijdens het toernooi.’

Volledig scherm Afgelopen maandag, tijdens haar eerste wedstrijd op de US Open, had Williams ook weer een outfit met een verhaal aan. © Videostill

Eigen kledinglijn

Haar interesse in mode dankt Serena aan haar moeder, Oracene Price. Toen de tennisster nog klein was, moest ze thuis Vogue-patronen op stof leggen en vervolgens uitknippen. Deze ervaring kwam goed van pas toen ze zich jaren later samen met zus Venus inschreef voor de opleiding ‘mode ontwerpen’ aan het Art Institute of Fort Lauderdale. Een diploma haalde Serena niet, maar er kwamen wel andere mode-avonturen voorbij. Zo mocht ze als model de catwalk op en samen met sponsor Nike ondersteunde ze beginnende ontwerpers die aanliepen tegen racisme.

En niet te vergeten: ze lanceerde een eigen kledinglijn. In mei 2018 werd de eerste collectie van S by Serena gelanceerd. Alle items werden bestsellers. De ontwerpen die de tennisster momenteel verkoopt, omschrijft ze als ‘strong, sexy & sophisticated’. Vrij gladde marketingtaal voor dertien-in-een-dozijn hoodies en monochrome wikkeljurkjes. Binnenkort kan Serena Williams er al haar energie in gaan stoppen. Met haar winnaarsmentaliteit moet dat vast wel goedkomen.

Volledig scherm 31 mei 2004: een knalroze outfit, waarbij zelfs de oorbellen meededen. © AFP

Volledig scherm 1 september 2004: de sneaker-laarzen. © AFP

Volledig scherm 29 juni 2021: een all white outfit. © AFP

Volledig scherm 25 januari 2017: gehuld in een zwart-wit print. © AFP