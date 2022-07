Alles beter dan de loze ontsporing van boze gemoederen

Woningnood is een vals begrip

Het woord woningnood wil ik niet meer horen. Nooit meer. Er is geen woningnood. De eerste dakloze in Tubbergen moet nog geboren worden. Er zijn voldoende huizen. Ik weet zeker als alle inwoners vandaag herverdeeld zouden worden over alle bestaande plekken, dan hoefde niemand vannacht te slapen in de regen. Met name ook omdat menig huis zo megalomaan is dat er met gemak drie woningen in passen. Over lege kantoorpanden nog niet gesproken.

21 september