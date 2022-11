De afblaffers zijn de zielenpoten

column Dus geachte NAM, van onze ‘oale groond’ blijf je af

Voor wie het nog niet wist. De NAM, Nederlandse Aardolie Maatschappij, het bedrijf dat Groningen in trilstand zette, spuit dagelijks drie miljoen liter giftig afvalwater in de Twentse bodem. In lege gasvelden welteverstaan. Drie miljoen liter.

12 december